Ins Berliner Wachsfigurenkabinett kommen nur Künstler, die extrem erfolgreich sind: Cro ist aktuell einer der populärsten Popstars und Rapper in Deutschland. Bei der Präsentation in Berlin schnitt der Musiker schnell noch ein paar dekorative Löcher in den Kapuzenpullover der Wachsfigur. Cro sagte: