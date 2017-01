Musik entdecken Alessia Cara "Scars To Your Beautiful"

Fünf Jahre lang postete Alessia Cara auf ihrem eigenen Kanal Coversongs, nun performt und veröffentlicht sie ihre eigenen. Songs mit Aussage. In ihrer aktuellen Single ‚Scars To Your Beautiful‘ singt Alessia von Narben und kleinen Makeln, die einen Menschen erst schön und interessant machen. „Damit will ich alle daran erinnern, dass sich Schönheit nicht auf einen Look, auf eine Größe, eine Form oder eine Farbe festnageln lässt“, so die Kanadierin. „Schönheit existiert auf vielfältige Weise – mal ist sie greifbar, mal ist sie das nicht, mal ist sie innerlich, mal äußerlich. Wir müssen das endlich begreifen.“ Für diese Aussage wurde die 20 Jahre alte Cara schon mit jeder Menge Lob überschüttet. Die US-amerikanische ‚Teen Vogue‘ hat den emotionalen Song als eine der tiefgründigsten und poetischsten Hymnen für mehr Selbstbewusstsein bezeichnet und vom ‚New Yorker‘ wurde die Sängerin zu einer zeitgenössischen Teenage-Ikone ernannt.