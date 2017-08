Die Toten Hosen kommen zurück nach Mitteldeutschland

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel



Um mitzuspielen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Gewinner werden ausgelost. Die Gewinne sind nicht auf Dritte übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



MDR JUMP behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. Mitarbeiter des MDR und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Spielunterstützende Maßnahmen sind verboten. MDR JUMP behält sich beispielsweise das Recht vor, Titeltipps bei Facebook zu verbreiten.



Hiermit erkläre ich, dass die von mir übermittelten Daten vollständig und wahrheitsgemäß sind. Insbesondere erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Name und Wohnort mehrfach im Programm von MDR JUMP genannt werden.