Bildrechte: Warner Music

R.E.M. feiern 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt ein Re-Release des Albums ‚Out Of Time’. Das Set enthält eine geremasterte Version des Originalalbums, Demoversionen der Albumtracks und von zwei nicht auf dem Album befindlichen B-Seiten, sowie einen bisher unveröffentlichten Song. Die Demos entstanden Anfang 1990 in John Keanes Studio und geben sehr interessante Einblicke in den Schaffensprozess. So enthalten sie z. B. abweichende Lyrics von dem Kultklassiker ‚Losing My Religion‘ oder eine Aufnahme von ‚Radio Song‘, auf der Drummer Bill Berry für eine Strophe die Leadvocals übernimmt.