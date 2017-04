Freibadsaison 2017 Diese Bäder haben jetzt schon geöffnet!

Trotz des kühlen Aprilwetters der vergangenen Tage eröffnen an diesem langen Wochenende schon die ersten Freibäder. Einen allgemeinen offiziellen Eröffnungstermin gibt es nicht, denn viele Freibäder richten sich nach dem Wetter. Zum Start der Badesaison werden in einigen Bädern noch Mitarbeiter - unter anderem Rettungsschwimmer - gesucht.

Wann starten in Mitteldeutschland die Freibäder in ihre Sommersaison? Wir haben euch eine kleine Auswahl erstellt.

Hier geht der Badespaß los!

In Dresden machen am 29. April das Stauseebad Cossebaude und das Strandbad Wostra den Anfang, die übrigen Bäder warten noch ein bisschen und eröffnen am 13. Mai.

Die Leipziger-Bäder Sommerbad Schönefeld, Südost, Kleinzschocher, das Schreberbad und das Ökobad Lindenthal eröffnen voraussichtlich erst zum 20. Mai.

Auch die Freibäder Einsiedel und Gablenz in Chemnitz eröffnen voraussichtlich ab 13. Mai. Bernsdorf und Wittgensdorf ziehen am 20. Mai nach.

Wann das Spreebad Bautzen in die Saison startet, ist noch nicht klar. Witterungsbedingt soll es auch die nächsten Wochen noch geschlossen bleiben.

In Erfurt beginnt die Freibadsaison am 6. Mai im Nordbad, das Strandbad Stotternheim, Freibad Möbisburg sowie im Dreienbrunnenbad kann man ab dem 13. Mai planschen.

Für Jena beginnt die Freibadsaison dagegen im Südbad schon am 1. Mai, das Ostbad ist ab dem 15. Mai offen.

Auch in Apolda geht's ab dem 15. Mai los - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

In Ilmenau entscheidet das Freizeitbad Hammergrund je nach Wetterlage, wann es öffnet. Wenn die Temperaturen über 20°C steigen, könnt ihr euch dort voraussichtlich ab 6. Mai erfrischen.

Auch in Meiningen ist das Wetter entscheidend: Sollte es mitspielen, öffnet das Freizeitzentrum Rohrer Stirn ab 12. Mai.

Das Erich-Rademacher-Bad in Magdeburg startet mit der Freibadsaison am 13. Mai, genauso wie das Freibad Süd, das Carl-Miller-Bad sowie die Naherholungsgebiete Neustädter und Barleber See.

Das Heidebad in Halle hat sogar schon seit Anfang April auf. Das Freibad Saline und das Nordbad öffnen voraussichtlich am 19. Mai.

In Lutherstadt Eisleben beginnt die Freibadsaison am 3. Juni.

Das frischsanierte Freibad in Sangerhausen ist ab dem 13. Mai für Badespaß offen.

Einen Tag später, am 14. Mai, will das Freibad in Havelberg für die Besucher öffnen.

Das Sommerbad in Zeitz startet am 15. Mai in die Saison.

Im Ballhaus-Freibad Aschersleben geht's am 1. Juni los.

Tipps zum Anbaden (in kaltem Wasser): 1. Bewegen! Wer sich ins kalte Wasser traut, sollte nicht bis zum Bauch stehen bleiben, sondern auch richtig schwimmen.

2. Nicht zu lange im Wasser bleiben.

3. Schnell abtrocknen und wieder anziehen, eventuell warm duschen.