Citytunnel Magdeburg

In Magdeburg ist man noch weit entfernt von Konfetti und Kuchen. Der Citytunnel hier soll bis Oktober 2019 fertig sein, wenn nichts mehr schief geht. Denn schon jetzt liegt das Projekt nicht mehr so ganz im Zeitplan. Schuld sind wohl Fehler in der Planung, darum wird's auch teurer. Aber immerhin ist nach Angaben der Projektleitung nichts falsch gebaut worden - bis jetzt.