Fakt oder Fake Ältere Mütter haben intelligentere Kinder

Ein Sprichwort besagt, Intelligenz wird einem in die Wiege gelegt. Kann es sein, dass auch die Lebenserfahrung ein wichtige Rolle dabei spielt? Eine These, die wir dazu im Netz gefunden haben, klingt sehr gewagt. Demnach gilt: Je älter die Mutter, desto intelligenter das Kind.

Mehrere Studien aus England in Zusammenarbeit mit dem deutschen Max Planck Institut für demografische Forschung konnten zeigen, dass Kinder von Müttern, die bei der Geburt älter als 35 Jahre waren, in der Tat höhere geistige Fähigkeiten haben als jüngere Mütter. Das interessante daran: Vor 40 Jahren war es genau andersrum.

Warum das so ist, kann man nicht so genau sagen. Aber rein statistisch stimmt die These. Und wie sieht es mit dem Wahrheitsgehalt des Sprichwortes aus? Wird einem Intelligenz "in die Wiege gelegt"?