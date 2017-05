Fakt oder Fake? Von Sonntag auf Montag schlafen wir schlecht

Es verhält sich oft so, dass viele in Deutschland nicht am Montagmorgen am Schreibtisch oder der Werkbank die Arbeitswoche beginnen, sondern Sonntagabend wenn sie ins Bett gehen. Da stellen sie sich nämlich die Frage: Was steht denn diese Woche an auf der Arbeit an? Und wenn wir uns solche Fragen im Bett stellen, führt das zu Anspannung und Anspannung ist der Feind des Schlafes.