Fakt oder Fake?

Also wenn ich erkältet bin, ist Küssen nicht unbedingt die schlaueste Idee. Man kann mit Küssen Tröpfchen weitergeben und Erkältungen sind Tröpfchen-Infektionen. Küssen ist meistens zumindest was angenehmes, und wenn ich mich gut fühle kann Küssen auch die Erkältung wirklich verbessern. Aber es ist für den, der gerade geküsst wird, nicht nett, wenn die Schnodder-Nase dabei ist und man angesteckt wird. Also ich würde bei einer Erkältung nicht unbedingt viel rumknutschen.