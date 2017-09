Fakt oder Fake Ist Joggen schlecht für die Gelenke?

An diesem Wochenende stehen viele sportliche Wettbewerbe in Mitteldeutschland auf dem Plan: Zum Beispiel der Berglauf in Kleinjena, der Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock und der Waldlauf in Glaubitz. Dabei soll es aber nicht nur um neue Bestzeiten gehen, sondern auch auf die Gesundheit geachtet werden. Aber schadet Joggen eigentlich unserem Körper?