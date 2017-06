Fakt oder Fake?

Duke ist der Bürgermeister des Dörfchens Cormorant in Minnesota. Er ist 9 Jahre alt und ein Pyrenäenberghund mit kuscheligem weißem Fell. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum er schon zum zweiten Mal wiedergewählt worden ist. Er konnte dabei sogar einen menschlichen Gegenkandidaten ausstechen. Die Amtszeit des Bürgermeisters dauert immer ein Jahr. Duke ist nicht der einzige Bürgermeisterhund in den USA: Auch Sunol in Kalifornien wurde 13 Jahre lang von einem Hund regiert.