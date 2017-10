Fakt oder Fake Ist Freitag, der 13. ein Unglückstag?

An einem Freitag, den 13. werden uns im Schnitt sogar 10 Prozent weniger Schadensfälle gemeldet, als an jedem anderen Freitag. Nun gibt es ja in der Bevölkerung das Phänomen der Paraskavedekatriaphobie, also der Angst vor einem Freitag, den 13. Und möglicherweise ist genau diese Angst der Grund, dass sich Menschen an diesem Tag etwas vorsichtiger und umsichtiger bewegen und somit weniger Schäden eingereicht werden.