Fakt oder Fake? Elektronische Geräte stören den Schlaf

Also grundsätzlich ist es so, dass diese elektromagnetischen Felder für den gesamten Organismus nicht positiv sind. Es gibt zwar wenige Studien, die hier einen Zusammenhang überprüft haben, aber es scheint so zu sein, dass man einen negativen Einfluss vermuten könnte - aber nur dann, wenn die Geräte sehr nah am Körper, sehr nah am Kopf sind, und sobald da ein Abstand da ist, der einen Meter oder zwei umfasst dann dürfte der negative Einfluss in der Regel nicht mehr so gegeben sein.