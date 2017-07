Fakt oder Fake? Die meisten Menschen halten ihre Nase beim Küssen nach rechts

Das ist richtig. Küssen ist tatsächlich gut untersucht: Über Dreiviertel der Frauen küsst beispielsweise mit geschlossenen Augen, aber nur 30 Prozent der Männer. Und mindestens zwei Drittel der Menschen wenden sich tatsächlich nach rechts beim Küssen. Woher das kommt, ist aber nicht geklärt. Es gibt die These, dass das bereits im Mutterleib so angelegt wird. Also auch Embryos in den letzten Monaten vor der Geburt und auch Säuglinge, bewegen den Kopf zunächst fast ausschließlich nach rechts. Das sagt zumindest ein Forscher, der den Zusammenhang zwischen der Kopfdrehung und der Bevorzugung der rechten Körperhälfte untersucht hat.