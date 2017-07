Eine britische Designerin hat vor ein paar Jahren dieses besondere Schuhwerk salonfähig gemacht. Jetzt werden sie zum Trendobjekt: Adiletten. Die Badeschuhe werden mittlerweile nicht mehr nur im Schwimmbad getragen. Vor allem in Frankreich sind sie immer öfter auf der Straße zu sehen.

Kerstin Gallmeyer, MDR JUMP-Korrespondentin in Paris

Das ist der letzte Modeschrei vor allem bei jüngeren Leuten. Die wollen vielleicht auch ihr Umfeld damit schockieren. Tatsächlich ist es so, dass diese Socken-Badelatschen-Kombination auch bei den letzten Männermodeschauen in Paris vielfach gesichtet wurde.

Bisher haben viele Menschen in Frankreich diese Bekleidung eher von deutschen Touristen erwartet. Jetzt halten sie viele für besonders modisch. Zwar ist nicht jeder von diesem Trend überzeugt. Aber weiße Tennissocken in Badeschlappen sind immer öfter zu entdecken. Vor allem sind sie sehr praktisch: Sie sind schließlich deutlich schneller an- und ausgezogen, als normale Schuhe.