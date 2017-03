Frühlingsanfang Die jährliche Krötenwanderung beginnt

Frühlingsgefühle liegen in der Luft und das auch bei den Kröten. Die machen sich auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Um die Kröten, Molche und Unken zu schützen, werden in den kommenden Wochen viele Zäune in Mitteldeutschland aufgestellt.