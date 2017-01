Winterspaß mit Sarah und Lars Winterferien für die ganze Familie gewinnen!

Du kannst jeden Morgen, um 7.10 Uhr, in der MDR JUMP Morningshow und jeden Nachmittag, um 17.10 Uhr, in der MDR JUMP Feierabendshow für dich und deine ganze Familie eine Woche Winterurlaub in den Alpen gewinnen! Einfach ins Formular eintragen und Daumen drücken!