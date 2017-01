Die Jungs auf ihren fliegenden Maschinen kommen im Januar zurück: Bereits 14 Uhr fliegen am 28. Januar Motocross- und Freestyle-Maschinen, Fahrräder, Quads und wieder ein Snowmobile über die Strecke und bis knapp unters Hallendach. Dieser Termin am Nachmittag richtet sich vor allem an Familien und die jüngsten motoreninfizierten Fans der Show.