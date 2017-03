Sie kam mit 19 Jahren ins Musikgeschäft, wurde auf Anhieb ein „Star“ in Deutschland, Europa und sogar ein bisschen in Amerika, verkaufte über 7 Millionen Platten. Nach zehn Jahren Musikkarriere zog sie sich bewusst zurück. Nahm sich Zeit für sich und ihre Familie. Jetzt ist sie wieder da: neu, echt und aufrichtig emotional, wie noch nie zuvor. Mit neuem Album (VÖ: 15.05.2015) wird Sarah Connor ab dem 14. September in sieben Städten Deutschlands live mit Band zu erleben sein.