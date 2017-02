Die “Super” - Tour designt der langjährigen Pet Shop Boys Designer Es Devlin sowie Choreograph Lynne Page. Die Band arbeitet bei den Live-Arrangements zusammen mit Stuart Price, der auch das Album „Super“ produziert hat. Die Show feierte ihre Premiere im letzten Sommer im ausverkauften Royal Opera House in London und wurde von The Independent als „ein lebendiges, laser-geladenes Spektakel“ beschrieben, während The Telegraph lobte „die Show bietet Hochkultur, Clubkultur, Theater, Kino, politische Satire und eine atemberaubende Lasershow“.