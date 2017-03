Jogis Eleven

11 Jungs - 1 Stimme: Christian Schiffer Bildrechte: MTS Live GmbH

Jogi sucht in seiner Hose nach russischen Eiern, Mesut sprüht Frostschutzmittel auf seine Kontaktlinsen, Calli erklärt dem kalten Buffet den kalten Krieg und Thomas Müller muss begreifen, dass in Russland Männer im Dirndl eingesperrt werden. Poldi passt derweil in der DFB-Kickerkita auf Draxler, Kimmich und Sané auf. Poldi: „Heute lernen wir das große Alphabet von 1 bis 10, nä?!“



Über 600 Radioshows, bundesweit auf 16 Sendern, 30.000 verkaufte CDs und eine erste erfolgreiche Live-Tournee im Herbst 2016 und Frühjahr 2017 lassen Christian Schiffer in der Comedy-Liga ganz oben mitspielen.