Einer muss den Job ja machen! Steffi aus Dresden rockt mit Udo Lindenberg die Bühne

Was für ein unvergesslicher Abend! Udo Lindenberg hat am Donnerstag die SACHSENarena in Riesa gerockt. Mittendrin war auch MDR JUMP Gewinnerin Steffi und ihr guter Freund Ingo. Beide durften mit dem Panikrocker und dessen Band auf der Bühne stehen.