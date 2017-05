Die Toten Hosen am 29.05.2017 in Magdeburg

Mit „Zurück auf dem Bolzplatz“ starten „Die Toten Hosen“ ihre Tour in der ausverkauften Getec Arena in Magdeburg. Die Alt-Punker ziehen die ca. 6.000 Fans von der ersten Minuten an in ihren Bann und verwandeln die Halle in eine brodelnde Masse.