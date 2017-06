Zweites Konzert in Sachsen Depeche Mode begeistert Dresden bis in die Nacht

Wenn Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher die Bühne betreten, ist im Publikum niemand mehr zu halten. Depeche Mode haben die Festwiese im Ostragehege Dresden gerockt. Was für ein großartiges Konzert: Neben aktuellen Songs aus ihrem neuen Studioalbum Spirit, gab es natürlich auch wieder altbekannte Hits wie "Everything Counts“, "Enjoy the Silence" und "Personal Jesus" zu hören.