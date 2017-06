Coldplay-Konzert am 14.6.17 So bunt rockten Coldplay Leipzig

Ein Konzert zum Einrahmen an einem Bilderbuch-Sommerabend: Coldplay begeisterten am 14. Juni 2017 bei ihrem MDR JUMP Konzert die zehntausende Fans in der Red Bull Arena. Schon die ersten beiden Songs »A Head Full Of Dreams« und »Yellow« machten klar, dass Frontmann Chris Martin und seine Musiker ihr Publikum mitnehmen würden auf eine emotionale Reise durch die Geschichte der Band und ihre zahlreichen Hits. Die bunte Show mit vielen Effekten, Pyrotechnik und den Leuchtarmbändern tat ein Übriges, um das Coldplay-Konzert für die Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Im Vorprogramm spielten übrigens die schwedische Sängerin Tove Lo, die mit ihrem Song »Habits (Stay High)« gerade einen echten Hit hat, und die deutsche Singer-Songwriterin Femme Schmidt.



