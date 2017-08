MDR JUMP kommt auch in diesem Jahr zum Bad Lauchstädter Brunnenfest im historischen Kurpark: Ab 18 Uhr - MDR JUMP ARENA live mit Stargästen wie Jonas Monar und Alexa Feser und TONI!

Bildrechte: colourbox

Und im Anschluss an die MDR JUMP ARENA bringen wir euch zurück in die 90er! MDR JUMP DANCE NIGHT – Die 90er Party mit den Soundmietzen! Der Eintritt zur MDR JUMP ARENA und MDR JUMP DANCE NIGHT in Bad Lauchstädt ist frei!