Die MDR JUMP Vereinshilfe Die Finalisten: Das Voting

Hauptinhalt

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es fast 70.000 Vereine, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren, Unmengen Zeit investieren und ihr Herzblut in die Vereinsarbeit stecken. Wir möchten DANKE sagen - mit einer 5 x 5.000 Euro Unterstützung für die Vereinskasse!