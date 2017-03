Das MDR JUMP Osterfeuer Gewinnt eine unvergessliche Open-Air-Party für eure Gemeinde!

Vom 03. März bis zum 02. April könnt ihr eure Gemeinde für das MDR JUMP Osterfeuer anmelden. Unter allen Anmeldungen werden am 03. April von der MDR JUMP Jury sechs Gemeinden ausgewählt, welche sich dann einem Voting stellen werden. Jetzt wird geklickt - und zwar bis zum 06. April. Die Gemeinde mit den meisten Stimmen gewinnt das MDR JUMP Osterfeuer 2017. Bekanntgabe der Gewinnergemeinde ist am 07. April in der MDR JUMP Morningshow.