MotoGP Mit MDR JUMP am Sachsenring

Neben dem Sport gab’s auch jede Menge Action für die Besucher am Sachsenring. Ob Pit Lane Walk, Fahrerlager-Besuch oder Motorrad-Shows, auch in diesem Jahr begeben wir uns in den Rennsporttrubel und melden uns am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr mit Rocky und Nora von MDR JUMP am Nachmittag live vom Sachsenring. Wenn ihr vor Ort seid, kommt uns gerne besuchen! Unser mobiles Radiostudio findet ihr am Haupteingang gegenüber der Karthalle. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!