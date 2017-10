Luther-Selfie: „Hier stehe ich...!“ Schickt uns euer Foto und gewinnt ein Smartphone

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel „Hier stehe ich und…!“



Selfie mit Spruch schicken und Smartphone gewinnen



Mit der Teilnahme an der vom MDR veranstalteten Programmaktion „Hier stehe ich und…!“ erkennt der/die Teilnehmer(in) ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.



Der MDR wird am 9. Oktober 2017 insgesamt sieben Smartphones verlosen unter allen Teilnehmer(inne)n an dem Gewinnspiel, die ein Selfie mit dem vervollständigten Luther-Spruch „Hier stehe ich und…!“ auf den Internetseiten des MDR hochgeladen haben.



Gewinnspielzeitraum:

om 01.07. bis 09.10.2017



Verlosung:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Mitspieler/innen im entsprechenden Anmeldeformular auf den Internetseiten des MDR alle Pflichtfelder korrekt ausfüllen, ein Foto von sich (Selfie) hochladen sowie - möglichst zum Foto passend – den Luther zugeschriebenen Spruch „Hier stehe ich und…!“ ergänzen.



Die Anmeldung ist vom 01.07.2017, 00:00 Uhr bis zum 08.10.2017, 23:59 Uhr möglich. Jede/r Teilnehmer/in darf nur mit einem auf den Seiten des MDR hochgeladenen Foto an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfachanmeldungen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.



Das eingesandte Bildmaterial wird nach der Zusendung redaktionell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet, d.h. der persönliche Luther-Satz wird in das Selfie eingefügt und möglicherweise wird das eingesendete Foto auch zugeschnitten.



Mit dem Einsenden des Bildmaterials bestätigt der/ Teilnehmer/in, mit einer Veröffentlichung des Bildes auf den Internetseiten des MDR, sowie Nennung des Namens – auch mehrfach – in den Programmen des Mitteldeutschen Rundfunks einverstanden zu sein. Ein Anrecht auf Veröffentlichung besteht nicht. Der/die Einsender/in ist auch damit einverstanden, dass das Bildmaterial sachlich, zeitlich, örtlich unbeschränkt sowie beliebig häufig für alle rundfunk- und außerrundfunkmäßigen Zwecke (Social Media), auch nur teilweise, kostenfrei durch den MDR genutzt werden kann.



Wer Fotos für diese Aktion einreicht, muss die Urheberrechte oder eine Genehmigung zur Veröffentlichung durch den Urheber besitzen. Bitte beachten Sie, dass eventuell weitere abgebildete Personen ebenfalls mit der Veröffentlichung einverstanden sein müssen. Kinder benötigen die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Dies bestätigt der/die Teilnehmer/in durch die Zusendung.



Jeder Anmeldung wird bei der Datenerfassung eine Zahl zugeordnet. Bei der Auslosung werden per Zufallsgenerator sieben Gewinnzahlen ermittelt. Die Teilnehmer, deren Anmeldung dieser Gewinnzahl zugeordnet ist, werden vom Mitteldeutschen Rundfunk angerufen und gewinnen einen der ausgelobten Preise.



Der Preis:

Insgesamt sieben Smartphones (Samsung Galaxy S8)



Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Preises ist ausgeschlossen.



Teilnahmeberechtigung:

Zur Teilnahme ist berechtigt, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Mitarbeitern des MDR und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie Mitarbeiter/innen verbundener Unternehmen, inkl. deren jeweiligen Angehörigen ersten und zweiten Grades ist die Teilnahme nicht gestattet. Zudem behält sich der MDR vor, einzelne Teilnehmer(innen) auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass diese gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder die Ermittlung der Gewinner(innen) manipulativ beeinflusst haben.



Einverständniserklärung:

Mit der Teilnahme an der Aktion „Hier stehe ich und…!“ erklärt sich der/die Teilnehmer(in) damit einverstanden, dass das/die ggf. mit ihm/ihr geführte(n) Telefonat(e) aufgezeichnet und ein- oder mehrmals, auch in gekürzter Form und zeitversetzt, in den Programmen des Mitteldeutschen Rundfunks ausgestrahlt wird.



Eine Verpflichtung zur Ausstrahlung ergibt sich hieraus nicht. Insbesondere behält sich der MDR vor, Äußerungen zu unterbinden, die gegen die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages oder andere Rechtsnormen verstoßen.



Bei jedem Preis wird gegebenenfalls der Name des/der Gewinners(in), der Wohnort und die Art des Preises veröffentlicht. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Zeitungs- und TV-Redaktionen informiert. Der MDR behält sich vor, eine aufmerksamkeitsstarke Preisübergabe durchzuführen und über Gewinner(innen) und Preis in den Programmen des Mitteldeutschen Rundfunks und/oder in den Online-Angeboten zu berichten.



Sonstiges:

Der MDR ist stets bemüht, Gespräche in technisch einwandfreier Qualität zu senden, und haftet nicht für Fehlaussagen, Fehlinterpretationen oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung.



Der MDR wird den Preis nur an Personen übergeben, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen.



Der MDR haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer(innen) und/oder Dritte übermittelt und/oder verbreitet werden und die mit dem MDR und/oder dem Gewinnspiel im Zusammenhang stehen.



Der MDR behält sich außerdem vor, diese Teilnahmebedingungen aus begründetem Anlass zu ändern. Die Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern(innen) und dem MDR unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.