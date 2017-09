Die Atmosphäre bei diesem Event ist einzigartig - und dieses Mal ganz besonders magisch! Jahr für Jahr lockt der SemperOpernball Stars & Sternchen und Walzertänzer in die sächsische Landeshauptstadt. Schon zum 13. Mal findet der Ball nun statt und wird am 26. Januar 2018 von Sylvie Meis zusammen mit dem Modemacher Guido Maria Kretschmer moderiert.

Damit die Aufregung am Ballabend nicht so groß ist, gibt es für beide eine Tanzschule in der Woche vor dem Ball. Und wer viel tanzt, muss auch gut schlafen, deshalb gibt es oben drauf noch fünf Übernachtungen in einem Hotel der gehobenen Klasse in der Ballstadt Dresden!