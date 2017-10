Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Comedians: Bülent Ceylan. Egal, ob auf Festivals, im Fernsehen oder natürlich live - mit Hasan, Mompfred, Harald und Anneliese hat "de Türk" die Lacher auf seiner Seite. Momentan ist er mit seinem aktuellen Programm "Kronk" unterwegs in den Arenen der Republik. Für den Comedy-Gig in Torgau verspricht Bülent Highlights aus seinem aktuellen Programm aber auch neue Nummern. Denn sein zukünftiges Programm „Lassmallache“ steht schon in den Startlöchern und wird im Januar Premiere feiern. Aber egal ob „Kronk“ oder „Lassmallache“: Wir freuen uns auf euch und auf diese ganz besondere Show. Also: Radio an und gewinnen!